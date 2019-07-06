МИД РФ обвинил Госдеп США в насаждении русофобии в мире

Министерство иностранных дел РФ ответило на выступление главы Агентства по международному развитию США USAID Марка Грина, представившего во Франции «Концепцию противодействия пагубному влиянию Кремля». В ведомстве считают, что организация, входящая в структуру Госдепартамента США, насаждает русофобию в мире и занимается «злобной пропагандой».

В опубликованном 6 июля на сайте МИД сообщении департамента информации и печати указывается, что исследование имеет агрессивный наступательный характер.

«Концепция откровенно направлена на насаждение русофобии в мире, особенно в соседних с нами государствах. За стремлением посеять страх перед нашей страной, запугиванием мнимым «российским вмешательством» отчетливо прослеживается желание подчинить их влиянию США, настроить против России, в том числе для того, чтобы заставить Европу покупать дорогой американский сжиженный газ», - поясняется в сообщении.

Кроме того, концепция «наводит на размышления относительно адекватности его авторов», считают в МИД, так как содержание документа «в развязной форме» пытается напугать тем, что Россия повсюду пытается подорвать демократию. В заключение отмечается, что «влиятельные функционеры» из Вашингтона стараются не допустить нормализации российско-американских отношений, несмотря на открытость к взаимодействию со стороны нашей страны.

«Злобная антироссийская пропаганда из Вашингтона, рвущегося к глобальному доминированию, сводит на нет эти усилия. Очень жаль», - подытожили в МИД.

Руководитель USAID Грин представил концепцию на встрече с представителями «Большой семерки» в Париже накануне, 5 июля. В документе говорится о необходимости создания экономической и демократической устойчивости стран, чтобы смягчить «попытки Кремля подорвать ряд ключевых институтов».