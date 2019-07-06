Новая жизнь: в Сирии заработал завод по производству строительных панелей
Большинство сотрудников предприятия - беженцы, для которых эта работа единственная возможность прокормить свои семьи.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
В сирийской провинции Алеппо начали производство одного из самых востребованных строительных материалов - сайдинг-панелей.
Завод пришлось отстраивать заново, а разграбленное оборудование восстанавливать с нуля. Сейчас высока доля ручного труда, но постепенно производственные линии автоматизируют.
Рядом уже строят новый цех и устанавливают в нем современные станки. Большинство сотрудников предприятия - беженцы. Люди довольны: есть работа, а значить есть чем прокормить свои семьи.
Производство постепенно расширяется, сирийцы активно используют панели для ремонта своих домов, пострадавших в результате бомбардировок.