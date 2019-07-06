Язык зла: американка может лишиться свободы на 20 лет за облизанное мороженое

До двадцати лет тюремного заключения грозит американке, которая лизнула мороженое в ведерке в одном из магазинов, после чего закрыла крышку и поставила продукт обратно в холодильник. Инцидент попал на видео и был опубликован в социальной сети Twitter.

Как уточняет BuzzFeed News, инцидент произошел еще 28 июня в магазине Walmart в городе Лафкин на территории штата Техас. Личность нарушительницы уже была установлена.

В настоящее время правоохранители ожидают окончательного подтверждения личности девушки, чтобы приступить к получению ордера на арест. Теперь ей грозит обвинение в уголовном преступлении, а именно - порче потребительского товара.

Американке грозит от двух до 20 лет лишения свободы и штраф до 10 тысяч долларов, что приблизительно равно 635 тысячам рублей. Вместе с тем полиция выразила желание побеседовать с автором ролика, который провоцировал девушку на этот поступок.

Производитель десерта Blue Bell Creameries уже осудил действия героини. В качестве мер предосторожности магазин снял с продажи всю партию мороженого, которое предпочла девушка. По предварительным данным, удалось установить, какую именно из упаковок лизнула девушка.