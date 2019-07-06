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Момент падения такси в реку в Москве попал на видео

Роман Захаров
13:22 06.07.2019
ДТП произошло утром 6 июля на Костомаровской набережной. 
© Видео: Александр Евсин, Facebook © Фото: Александр Евсин, Facebook

Момент падения такси в реку Яузу в Москве запечатлели камеры наружного наблюдения. Видеозапись была опубликована в социальной сети Facebook.

На кадрах видно, как машина движется по пустой дороге с небольшой скоростью, однако на повороте транспортное средство заносит и оно теряет управление. Затем автомобиль начинает крутиться на проезжей части, после чего он, пробив чугунные ограждения, падает в реку.

Ранее сообщалось, что в Москве автомобиль такси упал в Яузу. ДТП случилось утром 6 июля на Костомаровской набережной. По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением.

В салоне транспортного средства находились два человека. Никто из них не пострадал.

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