Момент падения такси в реку в Москве попал на видео

Момент падения такси в реку Яузу в Москве запечатлели камеры наружного наблюдения. Видеозапись была опубликована в социальной сети Facebook.

На кадрах видно, как машина движется по пустой дороге с небольшой скоростью, однако на повороте транспортное средство заносит и оно теряет управление. Затем автомобиль начинает крутиться на проезжей части, после чего он, пробив чугунные ограждения, падает в реку.

Ранее сообщалось, что в Москве автомобиль такси упал в Яузу. ДТП случилось утром 6 июля на Костомаровской набережной. По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением.

В салоне транспортного средства находились два человека. Никто из них не пострадал.