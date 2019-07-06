Без воды виноватые: жителей Подмосковья оставили без горячего душа из-за «долгов» за газ

Жители красногорского микрорайона Павшинская пойма остались без горячего водоснабжения. Причиной тому стали долги за газ, которым жители не пользуются. Об этом сообщается на сайте УК «Сфера».

По данным российского агентства правовой и судебной информации РАПСИ, речь идет более чем о 100 тысячах человек.

В четверг, 4 июля, ООО «Котельная-Павшино» уведомила местное население о прекращении подачи горячей воды из-за задолженности перед ООО «Газпром межрегионгаз Москва» за поставку газа. Однако же сам микрорайон не газифицирован.

В настоящее время инициативная группа намерена подать обращение в прокуратуру и Роспотребнадзор. Кроме того, рассматривается вопрос о подаче коллективного иска в суд.

Когда жителям микрорайона вернут горячее водоснабжение - неизвестно. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.