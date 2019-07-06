Борисов назвал верфь «Звезда» ключевым предприятием для освоения Арктики

Освоение Арктической зоны России напрямую связано с завершением строительства крупнейшего в России судостроительного комплекса «Звезда». Об этом 6 июля заявил вице-премьер Юрий Борисов в ходе визита на производство в Приморском крае, которое должно быть полностью введено в эксплуатацию к 2024 году.

В настоящее время на верфи смонтированы все основные конструкции. Так, полностью возведены цеха полного цикла, из которых корабли можно стразу выводить на достроечный стапель. На самом стапеле появились специальные тележки – они будут перевозить готовые крупные блоки судов и состыковывать их в единое целое. Уже существующее производство нарастает, обучение проходит дополнительный персонал.

«Этот завод настроен на крупнотоннажное строительство, которое практически в России не велось. И освоение запасов наших запасов, недр в Арктике напрямую связано с введением в строй этих производственных активов, потому что основные типажи судов будут строиться именно здесь», - отметил Борисов.

Завод «Звезда» в поселке Большой Камень через пять лет станет ведущим в российском судостроении. На нем будут производить крупнотоннажные суда, суда океанского класса, ледоколы, газоходы и танкеры. Первый атомоход ледового класса «Лидер» также заложат и построят именно здесь.