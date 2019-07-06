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Благодарность за вновь подаренную жизнь: гражданин Китая ищет в России спасших 60 лет назад его врачей

Ольга Бороднева
12:36 06.07.2019
Вместе с Мэн Сяньго в РФ приехала целая съемочная группа из КНР. Они создают фильм об уникальном для медицины случае.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

Со словами благодарности за вновь подаренную жизнь приехал в Амурскую область китаец Мэн Сяньго. В далекие 1950-е годы ребенка из Китая в нашей стране буквально достали с того света: ожоги, которые он получил, казались смертельными.

Для Мэн Сяньго вернуться в Россию стало делом всей жизни. Только на этот раз не помощью, а чтобы сказать спасибо.

Больше 60 лет назад, когда ему было всего 4 года, Мэн Сяньго лечился на территории СССР. Советские врачи вызвались помочь ребенку из Китая, ведь это было как раз то, что называют тяжелый случай. Мальчик получил страшные ожоги, когда играл дома рядом с печкой. Одной искры было достаточно, чтобы его шарф вспыхнул, как спичка. Одежда сгорела вся.

Сейчас мужчина не помнит подробностей. Видимо, это защитная реакция организма. В настоящий момент известны только факты того страшного случая. Больница в Амурской области оказалась ближе, чем лечебное учреждение на родине. Туда и поехали, чтобы экстренно сделать операцию по пересадке кожи. А курс реабилитации ребенок проходил уже в Иркутске.

Для медиков это тоже был особенный пациент. Даже донорами кожи стали практикантки из медучилища. Две подруги. Две Валентины - Филатова и Дорошкина. К сожалению, сейчас ни одной из них нет в живых.

Ни с медсестрами, ни с врачами, которые делали операцию, встретиться у гражданина КНР пока не получилось. Связь со многими потеряна. Однако не потеряна надежда. Вместе с Мэн Сяньго в Россию приехала целая съемочная группа из Китая. Они создают фильм об этом уникальном случае. Называется «Кровная дружба», в честь 70-летнего юбилея дипломатических отношений между двумя странами.

А Мэн Сяньго тем временем смотрит на мемориальную табличку в Иркутске и еле сдерживает слезы. Она в память о выдающемся враче - Веронике Высоцкой. Которая его оперировала. Именно Высоцкая разработала уникальный метод лечения. Благодаря ей, врачи смогли восстановить не только кожный покров, но и суставы ребенка из Китая.

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