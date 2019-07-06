В УрФО сообщили, когда примут кадровое решение по подозреваемому в госизмене помощнику полпреда президента

Кадровое решение по арестованному помощнику полномочного представителя президента в Уральском Федеральном округе Александру Воробьеву пока не принято. Об этом сообщил заместитель полпреда Борис Кириллов.

Решение по Воробьеву примут 8 июля, когда полпред президента Николай Цуканов вернется из командировки. Кириллов отметил, что произошедшее не повлияло на работу всего аппарата. Он также прокомментировал арест своего коллеги.

«С Воробьевым я был не очень близко знаком, поэтому мне сложно комментировать его психологические характеристики. Но то, что мы на сегодняшний день видим, вызывает глубокое сожаление, так жить нельзя», - цитирует Кириллова ТАСС.

В минувшую пятницу, 5 июля, Александр Воробьев был арестован на два месяца Лефортовским судом Москвы по подозрению в государственной измене.

Александр Воробьев был назначен на должность помощника полпреда президента в УрФО в июле 2018 года. Он является действительным государственным советником России 3-го класса. Его должность предполагает доступ к секретным сведениям.

Обстоятельства задержания и детали данного дела не разглашаются. Воробьеву грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.