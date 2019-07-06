Названы российские регионы с наибольшим числом разводов

За первые четыре месяца текущего года в РФ было расторгнуто 184,2 тысячи браков. Об этом сообщает RT, ссылаясь на Федеральную службу государственной статистики.

Первое место в этом рейтинге заняла Сахалинская область, где число разводов составило 5,1 на 1000 человек. Вторая строчка досталась Республике Карелия (4,6 разводов на 1000 человек). Замкнул тройку лидеров Ненецкий автономный округ с показателем 4,5.

Довольно большое количество разводов также приходится на Мурманскую и Белгородскую области (по 4,3).

Меньше всего российские граждане разводятся в Чечне (0,6), Ингушетии (0,8), Дагестане (1,1), Северной Осетии (1,8) и Кабардино-Балкарии (1,9).