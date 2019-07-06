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В воинской части в Азербайджане произошел взрыв

Роман Захаров
11:05 06.07.2019
В результате ЧП погибли двое военнослужащих.
В воинской части в Азербайджане произошел взрыв
© Фото: trend.az

В субботу, 6 июля, на территории одной из воинских частей Азербайджана взорвалась противотанковая мина. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Министерства обороны страны

ЧП стало причиной гибели двух военнослужащих. Руководство военного ведомства выразило соболезнования семьям погибших.

Еще один военнослужащий получил ранения во время взрыва.

Правоохранительные органы Азербайджана занимаются расследованием причин произошедшего.

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