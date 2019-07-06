Следователи опрашивают подозреваемых по делу о перевернувшемся катере в Черном море

Следователи продолжают устанавливать причины ЧП с прогулочным катамараном на Черноморском побережье. Судно перевернулось в 100 метрах от берега в поселке Джубга Туапсинского района.

Как сообщил первый заместитель руководителя Южного СУТ СК России Михаил Маркаров, ЧП произошло 5 июля в 17:50. В акватории моря перевернулся прогулочный катер «Атолл», которым управлял житель Краснодарского края. В результате происшествия погибли две женщины.

По данным следствия находились около 55 отдыхающих, их точное число еще предстоит уточнить. При этом вместимость катера составляла всего 12 человек.

Судовладелец катера задержан. Следователи опрашивают подозреваемых и пострадавших в результате происшествия.

Как рассказал ранее руководитель компании-изготовителя катера и разработчик его проекта, катамаран был построен еще в 2008 году и к настоящему времени должен был быть утилизирован.