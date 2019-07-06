Молодежный форум «Территория смыслов» впервые открывается в Подмосковье

В подмосковном Солнечногорске 5 июля открылся российский молодежный образовательный форум «Территория смыслов».

Мероприятия будут проходить на берегу озера Сенеж на базе мастерской управления «Сенеж» автономной некоммерческой организации (АНО) «Россия - страна возможностей».

На полях форума выступят политики, журналисты, ученые и общественные деятели страны. «Территория смыслов» работает уже четыре сезона. Одним из спикеров стала проректор Высшей школы экономики Валерия Касамара.

«"Территория смыслов" - это пространство, которое объединяет всю страну, потому что здесь встречаются ребята от Владивостока до Калининграда, и это уникальная возможность посмотреть друг другу в глаза», - считает она.

«Организатором форума выступает Росмолодежь. Каждый год его участниками становились более шести тысяч молодых специалистов в разных сферах деятельности», - добавила Касамара.