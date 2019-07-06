Максим Галкин прокомментировал данные рейтинга востребованности юмористов

Известный шоумен и пародист Максим Галкин прокомментировал свою востребованность на корпоративах и частных выступлениях. Ранее «Комсомольская правда» составила рейтинг, согласно которому Галкин оказался самым «дорогим» юмористом.

В телефонном разговоре со «Звездой» комик объяснил свое творческое долголетие профессиональным подходом к своей работе.

«Мне кажется успеху поспособствовало то, что я очень давно начал, еще в те годы, когда было принято работать качественно. Поэтому я и продержался до 2019 года, когда мало кто поддерживает высокий уровень. Поэтому я и остаюсь до сих пор в топе», - напомнил юморист.

Максим Галкин не считает такой подход особенным и уверен, что настоящему артисту не важно, где он выступает: в огромном концертном зале, в маленьком городе, на свадьбе или дне рождения.

«Неважно, куда и за сколько ты приехал, может это даже бесплатное выступление из благотворительных целей - не имеет значения. Я всегда стараюсь работать так, что если кто-то захочет по этому конкретном выступлению установить уровень юмора или отдачи на сцене, чтобы это было высоко и хорошо», - заверил Галкин.

В рейтинг помимо Галкина были включены также артист Comedy Club Александр Ревва, участница «Уральских пельменей» Юлия Михайлова, Евгений Петросян и артисты «Кривого зеркала»: Александр Морозов, Владимир Моисеенко и Владимир Данилец.