Перевернувшийся в Черном море катамаран был перегружен в пять раз

На борту прогулочного катамарана «Атолл», который накануне перевернулся в Черном море в районе поселка Джубга, находились 55 человек, а не 43, как сообщалось ранее. Об этом заявил заместитель руководителя Южного СУТ СК России Михаил Маркаров.

Как рассказал руководитель компании-изготовителя судна и разработчик его проекта, катамаран построили еще в 2008 году и к настоящему времени его должны были утилизировать. Вместимость судна, по словам разработчика, составляет всего 12 человек. Таким образом, «Атолл» был перегружен почти в пять раз.

Напомним, прогулочный катамаран с десятками пассажиров на борту, среди которых были дети, перевернулся возле поселка Джубга в Краснодарском крае вечером 5 июля. ЧП произошло приблизительно в ста метрах от берега. В результате инцидента погибли двое отдыхающих. Капитан и владелец судна в настоящий момент задержаны, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.