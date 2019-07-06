Путин поздравил Мадуро с днем независимости Венесуэлы

Президент РФ Владимир Путин направил президенту Венесуэлы Николасу Мадуро поздравление с 208-летней годовщиной Дня независимости.

«Отношения между нашими государствами развиваются в духе всеобъемлющего стратегического партнерства. Достигнут высокий уровень двустороннего сотрудничества в политике, торговле, энергетике, науке и технике и в других сферах», – приводят слова поздравления РИА Новости.

В своем послании, скан которого транслировался Государственным телеканалом Венесуэлы, Владимир Путин добавил, что Россия поддерживает законное правительство и народ Венесуэлы в решении сложных проблем. И пожелал Николасу Мадуро здоровья.

«Искренне желаю тебе, дорогой Николас, доброго здравия и успехов, а всем твоим согражданам – мира и благополучия», – говорится в поздравлении.

Ранее стало известно, что посол Венесуэлы в Москве Карлос Рафаэль Фариа Тортоса выразил правительство РФ и Владимиру Путину благодарность за поддержку, которую оказывает Россия его стране в трудные времена.