В Москве такси с пассажиром упало в реку

В Москве автомобиль такси с пассажиром упал в Яузу. ДТП случилось утром 6 июля на Костомаровской набережной. Об этом сообщает МЧС РФ по столице.

Водитель транспортного средства не справился с управлением на мокрой дороге, в результате чего автомобиль снес пролет чугунного ограждения и упал в реку.

В салоне машины, помимо водителя, находилась 22-летняя девушка. Никто из них не пострадал. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.