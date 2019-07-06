Выявлено новое мошенническое приложение для Android

Специалисты компании CSIS, специализирующейся на кибербезопасности, выявили новое мошенническое приложение для смартфонов на операционной системе Android. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на портал Medium.

Приложение Updates for Samsung доступно в магазине Google Play. Его создатель утверждает, что в нем якобы собраны различные улучшения для смартфона от официальных разработчиков. Установившие приложение пользователи попадают на сайт update.com, где размещены различные статьи об Android. Помимо материалов сайт пестрит различного рода рекламой, избавиться от которой предлагается за $9 (примерно 570 рублей). При оплате приложение получает доступ к кредитной карте пользователя.

По словам экспертов, приложение скачивали более 10 миллионов раз. Сколько пользователей перевели деньги создателям, неизвестно.

Специалисты призывают людей с вниманием относиться к обновлениям смартфона и делать это через внутренние настройки, а не через сторонние приложения.

