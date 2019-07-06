В лесах Якутии обнаружили фрагменты ракеты-носителя «Союз-2»

В Якутии нашли отделяемые фрагменты ракеты-носителя «Союза-2.1б». Во время облета на вертолете специалисты регионального Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства заметили их в лесу, сообщает пресс-служба ведомства.

«Был осуществлен визуальный осмотр согласно координатам зафиксированным радарными установками. Фрагменты обнаружены в густой чаще лесов, очагов возгорания не обнаружено. Поисковые работы будут продолжены с понедельника [8 июля]», - рассказал старший госинспектор Алданского комитета государственного экологического надзора Петр Иванов.

Два фрагмента створки головного обтекателя найдены в Алданском районе, в Вилюйском – три фрагмента второй ступени. Пока экологи отобрали пробы на местах падения обломков, позже специалисты Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры проведут их вывоз и транспортировку.

Ракета «Союз-2.1б» с метеорологическим спутником «Метеор-М» №2-2 и 32 малыми спутниками стартовала с космодрома Восточный в пятницу, 5 июля. Через десять минут после старта разгонный блок «Фрегат» со спутниками отделился от третьей ступени «Союза». Позже в Роскосмосе сообщили, что «Метеор-М» успешно был выведен на целевую орбиту высотой порядка 832 километра.