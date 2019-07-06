Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В лесах Якутии обнаружили фрагменты ракеты-носителя «Союз-2»

Вера Чернышева
10:45 06.07.2019
Ракета с метеорологическим спутником стартовала с космодрома «Восточный» 5 июля.
В лесах Якутии обнаружили фрагменты ракеты-носителя «Союз-2»
© Фото: Министерство-Экологии Природопользования-И-Лесного-Хоз VK

В Якутии нашли отделяемые фрагменты ракеты-носителя «Союза-2.1б». Во время облета на вертолете специалисты регионального Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства заметили их в лесу, сообщает пресс-служба ведомства.

«Был осуществлен визуальный осмотр согласно координатам зафиксированным радарными установками. Фрагменты обнаружены в густой чаще лесов, очагов возгорания не обнаружено. Поисковые работы будут продолжены с понедельника [8 июля]», - рассказал старший госинспектор Алданского комитета государственного экологического надзора Петр Иванов.

Два фрагмента створки головного обтекателя найдены в Алданском районе, в Вилюйском – три фрагмента второй ступени. Пока экологи отобрали пробы на местах падения обломков, позже специалисты Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры проведут их вывоз и транспортировку.

Ракета «Союз-2.1б» с метеорологическим спутником «Метеор-М» №2-2 и 32 малыми спутниками стартовала с космодрома Восточный в пятницу, 5 июля. Через десять минут после старта разгонный блок «Фрегат» со спутниками отделился от третьей ступени «Союза». Позже в Роскосмосе сообщили, что «Метеор-М» успешно был выведен на целевую орбиту высотой порядка 832 километра.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата05.07.2019, 06:30
Опубликованы кадры перехвата самолета-разведчика США российским Су-27 над Черным морем
Дата06.07.2019, 07:35
Замминистра обороны осмотрел с вертолета район паводка в Иркутской области
Дата05.07.2019, 14:36
Пловец Попов обратится в суд после обвинений в подкупе при выборе столицы Олимпиады-2016
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата05.07.2019, 04:00
Первый Ми-26Т2В поступит в войска в 2021 году
Дата04.07.2019, 08:57
Рассекречены документы о действиях партизан под Москвой в годы Войны
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
09:50 В стране и мире
Во Франции поддержали строительство «Северного потока - 2»
08:38 В стране и мире
Видео
Землетрясение в Калифорнии застало в прямом эфире ведущих американского канала: видео
07:45 В стране и мире
Видео
ЧП с прогулочным катамараном на Кубани объяснили «преступной жадностью людей»
06:33 В стране и мире
Осень в июле: москвичей предупредили о резком ухудшении погоды
02:07 В стране и мире
Видео
Рошаль рассказал новые детали об избитой девочке из Ингушетии
События дня
События дня
Форум «Армия-2019»
Беспорядки в Грузии
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
В Красноярском крае жуки-усачи «захватили» целый город: видео
Видео
Монитор о стойку регистрации: опоздавшая на рейс пассажирка устроила дебош в аэропорту
От 50 и больше: стали известны гонорары российских юмористов
Видео
Фрагмент тайны: ученые в Аргентине нашли окаменелости «настоящего Лох-несского чудовища»
Любовь к делу и принятие себя: психологи рассказали, как стать счастливым
Фантастические твари и где они обитают: на Украине мужчина палкой убил загадочную «чупакабру»
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.