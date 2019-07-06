Конюхов возобновил полет в Крым на экспериментальном самолете на солнечных батареях

Федор Конюхов продолжил полет в Крым на экспериментальном самолете на солнечных батареях. Такое заявление сделал сын российского путешественника Оскар.

«Полет продолжается. Все в штатном режиме. Вчера не успели долететь за один световой день. Сегодня команда вылетела на Евпаторию», - сказал Конюхов-младший.

Оскар Конюхов добавил, что первый этап полета по маршруту Московская область (аэродром Северка) - Воронеж (Усмань) - Ростов-на-Дону (Ольгинская) - Гастагаевский аэродром (Краснодарский край) завершился успешно.

Напомним, Федор Конюхов и руководитель федерации планерного спорта РФ Сергей Рябчинский вылетели с аэродрома Северка утром в пятницу, 5 июля. Конечная точка перелета - Евпатория. Некоторое время спустя полет пришлось временно прервать из-за плохих погодных условий и окончания светового дня. Команда сделала остановку на ночевку в Темрюке.

Самолет «Летающая Лаборатория», на котором сейчас совершает перелет Конюхов, оснащен гибкими солнечными модулями отечественного производства и системами накопления энергии. Задача перелета - провести испытание солнечных модулей на разных высотах, под разным углом к солнцу и в различных геоширотах. Размах крыла воздушного судна составляет 25 метров, вес - 900 килограммов.