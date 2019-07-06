Установлено местонахождение родителей избитой девочки из Ингушетии

Местонахождение родителей семилетней Аиши из Ингушетии, которую истязали в семье тети, удалось установить. Об этом сообщила детский омбудсмен Анна Кузнецова. Мать и отец ребенка в разводе и давно не видели дочь.

«Папа давно не видел девочку, уже продолжительное время. А мама сейчас с другим человеком, у нее новый брак. И год назад, по ее словам, она передала девочку тете, той женщине, которая сейчас задержана», - рассказала Кузнецова журналистам.

В минувший четверг семилетняя Аиша в тяжелом состоянии была доставлена в Детскую республиканскую клиническую больницу Ингушетии. У ребенка были диагностированы открытый прелом и многочисленные синяки и кровоподтеки. Рука девочки онемела, хирургам пришлось провести сложную операцию, чтобы сохранить ее. Из-за тяжелого состояния ребенка было принято решение о ее переводе в столичную клинику.

Аишу доставили в Москву 5 июля. Ее сопровождали реаниматологи, врачи медицины катастроф и представители Ингушетии. При обследовании в клинике у нее также выявили старые переломы ребер и травму позвоночника. Девочку поместили в барокамеру для дополнительного насыщения организма кислородом. По словам врачей, небольшая угроза ампутации руки у ребенка до сих пор существует.

Следователи возбудили уголовное дело. В СК подозревают в нанесении телесных повреждений 35-летнюю жительницу города Сунжа, которая приходится ребенку тетей со стороны отца. Женщина задержана, решается вопрос об избрании в ее отношении меры пресечения в виде заключения под стражу. Ее также проверят на употребление наркотиков. Следователи также выясняют, откуда у ребенка давние травмы.