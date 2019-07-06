Воздушный мим: бортпроводник в США устроил танцы в салоне самолета
Сотруднику авиакомпании надоели рутинные мероприятия предполетного инструктажа и он устроил из него настоящее шоу с пантомимой и танцами.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Бортпроводник местных авиалиний в США устроил настоящее шоу во время предполетного инструктажа.
Пассажиры, летевшие в Аризону, не смогли остаться равнодушными к такому перфомансу и сняли происходящее на видео.
На кадрах видно, как член кабинного экипажа показывает настоящее шоу. Несколько раз мужчина «тщетно» пытается застегнуть ремень безопасности, драматично сражается с кислородной маской и даже исполняет замысловатый танец, во время которого указывает направления к аварийным выходам.
Судя по аплодисментам, публика в салоне пассажирского лайнера находится в полном восторге.