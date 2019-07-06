На Кубани установили личности погибших при ЧП с катамараном

Жертвами трагедии в результате переворота катамарана в акватории Черного моря стали две женщины. Обе они приехали на отдых, сообщил глава Туапсинского района Краснодарского края Анатолий Русин.

«Погибшие в результате ЧП с катером на Черном море - две женщины из Мордовии и Белгорода, 1977 и 1985 года рождения», - цитирует его слова РИА Новости.

Вместе с тем Русин добавил, что несколько пострадавших пассажиров катамарана были осмотрены медиками на берегу. Однако госпитализация никому не потребовалась.

Ранее в СК РФ подтвердили гибель двух человек при ЧП на катамаране. Следователи отметили, что катастрофа случилась примерно в 17:50 в 100 метрах от берега. По данным ведомства, информация о числе пассажиров судна и точном количестве пострадавших в настоящее время уточняется.

Также ранее сообщили о задержании капитана прогулочного катамарана. В настоящий момент его опрашивают следователи.

В пятницу, 5 июля, в водах Черного моря неподалеку от поселка Джубга перевернулся прогулочный катамаран. В ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю сообщили о нахождении на его борту предположительно 43 человек. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства инцидента.