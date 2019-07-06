В Курске открылся центр по подготовке «Волонтеров Победы»

В Курске на базе выставочного центра «Курск - город воинской славы» отрылся Окружной центр, в котором будут готовить волонтеров к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Окружной центр стал вторым в стране, первый заработал в мае в Алтайском крае. В течение года подобные центры откроют в Ленинградской, Волгоградской, Нижегородской, Сахалинской областях, Кабардино-Балкарской Республике и Ханты-Мансийском автономном округе.

Открытие учреждения в городе-герое обусловлено тем, что добровольцы из Курской области выиграли Всероссийский конкурс, проводимый движением «Волонтеры Победы» и Федеральным агентством по делам молодежи.

«Волонтеров Победы» поздравил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Роман Сторовойт. Центр будет готовить добровольцев к празднованию 75-летия Победы, привлекать в свою команду новичков и готовить к волонтерскому движению, а также координировать работу регионов.

Под конец мероприятия был запущен таймер обратного отсчета до празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945.