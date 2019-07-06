В Москве задержали таксиста-отравителя

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что несколько дней назад в полицию поступила информация о госпитализированном в одну из московских больниц мужчине с признаками отравления неустановленным веществом. Было выяснено, что гражданин почувствовал себя плохо после того, как выпил воды, которую ему предложил водитель такси.

Позднее пассажир обнаружил, что у него похищена банковская карта, с которой были списаны 16 тысяч рублей.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлен подозреваемый в совершении данного преступления. Им оказался 58-летний уроженец Республики Армения, проживающий в Московской области. После разъяснительной работы с его родственниками гражданин явился в территориальный отдел полиции», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ.

«В настоящее время подозреваемый доставляется в ОМВД России по району «Хамовники» Центрального округа г. Москвы, где с ним будут проведены следственные действия. Устанавливаются дополнительные эпизоды его противоправной деятельности», - уточнила Ирина Волк.

Ранее стало известно, что в отношении мужчины, травившего газированными напитками прохожих в центре Москвы, было возбуждено 7 уголовных дел. Подозреваемый знакомился на улице с компаниями, угощал их газировкой, а когда людям становилось плохо, грабил их. Мужчине вменяют кражу, грабеж и разбой.