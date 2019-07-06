«Ангел-Хранитель мира»: папа Римский подарил Путину уникальную медаль

Папа Римский Франциск подарил уникальную медаль «Ангел-Хранитель мира» российскому президенту Владимиру Путину. Это произошло во время визита главы государства в Ватикан.

Информацию о том, что Путин получил в подарок медаль, подтвердил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Как уточняет «Интерфакс», медаль была выпущена в честь шестого года понтификата. Она посвящена столетней годовщине окончания Первой Мировой войны. В частности, на ней изображена цитата из радиообращения Папы Пия XII, которая была произнесена 24 августа 1939 года: «Ничто не утрачивается с миром. Все можно потерять в войне».

Четвертого июля Путин встретился с папой Римским Франциском. Их беседа длилась около часа, она прошла в библиотеке папского дворца. В завершение встречи с понтификом состоялась церемония обмена подарками: папа Римский подарил Путину гравюру с видом на площадь Святого Петра XVIII века, а российский лидер, в свою очередь, преподнес понтифику икону с апостолами Петром и Павлом.

Путин встретился с папой Римским Франциском уже в третий раз. Ранее они встречались в 2013 и 2015 годах.