В Иркутскую область перебросили 250 военнослужащих для ликвидации последствий наводнения

В Иркутскую область из Алтайского края самолетами прибыли 250 военных для ликвидации последствий сильного паводка. В ближайшее время им доставят специальную технику.

В один из затопленных поселков инженерно-саперные войска уже привезли на плавающие транспортерах бульдозеры, самосвалы и тракторы для расчистки завалов. Кроме того, в пострадавших районах военнослужащие раздают жителям питьевую воду и делают прививки от брюшного тифа и гепатита B.

Ситуация в опасной зоне остается сложной: в трех реках региона вновь поднялся уровень воды и затопление грозит двум десяткам домов. На месте круглосуточно дежурят сотрудники МЧС и полиция, эвакуированы семь детских лагерей.

По состоянию на утро 5 июля из 37 пропавших без вести найдены живыми 24 человека. Погибшим числится 21, пострадавшими – более трехсот. Ранее сообщалось, что в зоне паводка начала работу мобильная биологическая лаборатория выявления опасных инфекционных заболеваний 48 Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ.