Жителей греческого острова Эвбея эвакуировали из-за лесных пожаров

Спасатели произвели эвакуацию жителей четырех населенных пунктов на греческом острове Эвбея из-за крупного лесного пожара. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление местной пожарной службы.

По данным информагентства, возгорание произошло 4 июля около двух часов дня по местному времени в лесу в районе Маникиа. На борьбу с огнем были брошены 70 пожарных и 31 машина, пять пожарных самолетов и четыре вертолета. В ночь на 5 июля группировка спасателей на Эвбее была усилена: им на помощь прибыли еще 45 сотрудников пожарной охраны и 18 машин из Фессалии, Западной Македонии и Пелопоннеса.

Руководство экстренного ведомства острова приняло решение об эвакуации в безопасное место жителей поселений Неохори, Дафни, Гавала и Лофискос.

В материале отмечается, что запах дыма чувствуется в Афинах, которые находятся примерно в 80 километрах от района пожаров.