При обстреле рынка в Афганистане пострадали более 40 мирных жителей
В рынок попала артиллерийская мина.
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Более 40 местных жителей получили ранения и были убиты при обстреле рынка в Афганистане. Инцидент случился в провинции Фарьяб на северо-западне страны, сообщает РИА Новости.
По словам источника агентства, в рынок попал минометный снаряд. Кем был нанесен удар, не уточняется.
На территории Афганистана идут военные действия между правительственными силами и радикальным движением «Талибан»*. Ранее сообщалось, что боевики уничтожили вертолет США CH-47 Chinook. Находившиеся на борту американские и афганские военнослужащие пострадали от удара об землю, но выжили.
* - террористическая организация, запрещена в РФ.