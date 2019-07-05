При обстреле рынка в Афганистане пострадали более 40 мирных жителей

Более 40 местных жителей получили ранения и были убиты при обстреле рынка в Афганистане. Инцидент случился в провинции Фарьяб на северо-западне страны, сообщает РИА Новости.

По словам источника агентства, в рынок попал минометный снаряд. Кем был нанесен удар, не уточняется.

На территории Афганистана идут военные действия между правительственными силами и радикальным движением «Талибан»*. Ранее сообщалось, что боевики уничтожили вертолет США CH-47 Chinook. Находившиеся на борту американские и афганские военнослужащие пострадали от удара об землю, но выжили.

* - террористическая организация, запрещена в РФ.