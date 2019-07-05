Калифорнийский апокалипсис: момент мощного землетрясения в США попал на видео

В Калифорнии введен режим чрезвычайной ситуации в связи с мощным землетрясением на юге штата. Об этом в своем Twitter сообщил губернатор Гэвин Ньюсом.

Поземные толчки магнитудой 6,4 произошли в 17:33 по всемирному координированному времени (20:33 мск). Эпицентр залегал на глубине около 8,7 км в районе округа Сан-Бернардино. По данным американских метеорологов, риска возникновения цунами нет.

В округе Керн, который находится недалеко от эпицентра землетрясения, эвакуировали местную больницу. Из-за прорыва газопровода в городе Риджкрест произошло пять пожаров. На северо-западе округа Сан-Бернардино в зданиях образовались трещины, поврежден водопровод, оборваны линии электропередач.

По данным специалистов, это землетрясение стало самым мощным в регионе с 1999 года. Тогда в отдаленной части пустыни Мохаве произошли подземные толчки магнитудой 7,1, однако ущерб оказался незначительным из-за малонаселенности района.