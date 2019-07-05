В Забайкалье начали выдавать жилье пострадавшим от природных пожаров
На строительства нового жилья для погорельцев из федерального и краевого бюджетов суммарно было выделено более 430 миллионов рублей.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда
В Забайкалье начали выдавать жилье пострадавшим от природных пожаров. Еще в апреле, когда все произошло, как можно скорее решить проблемы погорельцев поручил президент РФ Владимир Путин.
Из федерального и краевого бюджетов суммарно было выделено более 430 миллионов рублей. И вот, сейчас, люди переезжают в новое жилье.
Стоит отметить, что каждой семье была дана возможность выбора квартир и домов.
Напомним, в результате пожаров в Забайкалье сгорело около сотни домов. Во время разгула стихии десятки человек получили ожоги. Ущерб на сумму более миллиарда рублей был нанесен сельскохозяйственным предприятиям, погибли тысячи голов скота.