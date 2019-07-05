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Погибшие в Баренцевом море офицеры войдут в «бессмертный экипаж» севастопольского училища

Лина Давыдова
08:49 05.07.2019
Погибшие при пожаре на глубоководном аппарате офицеры Андрей Воскресенский и Владимир Абанкин были выпускниками Севастопольского высшего военно-морского инженерного училища.
© Видео: ТРК "Звезда"

Двое подводников, погибших в Баренцевом море во время возгорания в научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ РФ, войдут в «бессмертный экипаж» Севастопольского высшего военно-морского инженерного училища.

Андрей Воскресенский и Владимир Абанкин окончили вуз в 1990-е годы. Информацию о них и их подвиге разместят в музее училища.

«Бессмертный экипаж» - это раздел экспозиции, который рассказывает о выпускниках, погибших при исполнении воинского долга. Стена памяти создана в музее училища.

Память погибших моряков почтили и на главной базе Подводных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) - Вилючинске (Камчатский край). Там прошла траурная церемония, были зажжены 14 свечей.

Трагедия произошла 1 июля на борту научно-исследовательского аппарата ВМФ РФ. Во время проведения батиметрических измерений произошло возгорание. Помимо погибших подводников в отсеке находился гражданский специалист. Моряки эвакуировали его, после чего задраили люк, чтобы не допустить распространения пожара. Пожертвовав собой, они спасли корабль и экипаж.

Решением президента страны все погибшие будут представлены к государственным наградам.

Как сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу, основная версия ЧП с глубоководным аппаратом - пожар в аккумуляторном отсеке.

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