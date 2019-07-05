В мусорной корзине в Лондоне нашли тысячи секретных документов из военной химлаборатории Портон-Даун

Британское министерство обороны начало расследование после того, как в мусорной корзине на автостоянке на севере Лондона были обнаружены секретные документы из военного центра исследования отравляющих веществ Портон-Даун.

Как пишет Dailystar, пароли к компьютерным системам, информация о сотрудниках лаборатории, оборудовании, охранниках, которые несут дежурство на секретном объекте - все это кто-то просто выбросил в помойку.

Британский военный эксперт в беседе с корреспондентом издания, назвал случившееся «мечтой террориста», отметив, что мусорная корзина, где были найдены «тысячи страниц документов», находится в районе города, где массово собираются бездомные в поисках продуктов.

Согласно материалу, документы относятся к разным периодам времени - от начала 1980 года до конца 2017 года.