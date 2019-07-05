Пассажирский самолет экстренно сел в Бостоне из-за возгорания на борту
По данным полиции, возгорание в самолете могло начаться с пассажирского сиденья.
© Фото: Dinendra Haria ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Пассажирский авиалайнер совершил экстренную посадку в аэропорту Бостона. Самолет летел из нью-йоркского Международного аэропорта имени Джона Кеннеди в лондонский Хитроу.
На борту находились 217 пассажиров. Об этом сообщает телеканал CBS Boston.
По данным СМИ, причиной экстренной посадки стало возгорание на борту. Огонь был потушен усилиями экипажа.
По предположениям местной полиции, возгорание могло начаться с пассажирского сиденья. Все пассажиры были незамедлительно эвакуированы. Власти ищут другой самолет, который доставит людей в британскую столицу.