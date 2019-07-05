Взрывающиеся фейерверки превратили пожар в США в красочное шоу
О пострадавших в результате инцидента не сообщается.
© Видео: CBS 21 News, Twitter
Эффектный пожар наблюдали жители города Форт Милл в Южной Каролине (США) 4 июля. Огонь вспыхнул из-за взрыва фейерверков в хранилище между двумя специализированными магазинами, сообщает канал WHP-TV.
Пожарным, которые прибыли на место происшествия, выдалась сложная работа: во время тушения им приходилось уворачиваться от взрывающихся снарядов.
«Пламя обеспечило впечатляющее, хотя и почти никем незамеченное шоу ранним утром четверга. Снаряды прорывали металлические контейнеры и выпускали в воздух красочные искры», - пишет издание.
Пострадал ли кто-либо в результате инцидента – неизвестно.