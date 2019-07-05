В ЦПВС рассказали, сколько беженцев осталось в лагере Рукбан

В сирийском печально известном лагере беженцев «Рукбан» в настоящее время находится около 26 тысяч человек. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

«Одной из задач нашего центра по примирению является выход беженцев из лагеря Рукбан. Там сейчас находится около 26 тысяч человек, мы знаем, что все они хотят выйти оттуда, приступить к мирной жизни»,- сообщил он во время гуманитарной акции, проводимой офицерами Центра.

Ранее сообщалось, что за все время лагерь беженцев покинуло более 15 тысяч человек.

Напомним, лагерь «Рукбан» расположен на сирийско-иорданской границе в 55-километровой зоне ответственности базы США в Эт-Танф.

Минобороны РФ неоднократно отмечало, что ситуация в лагере наблюдается катастрофическая: царит антисанитария, имеет место быть дефицит питьевой воды, медикаментов, а американские военные ведут интенсивную подготовку вооруженных подразделений из местных жителей.