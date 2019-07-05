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Врачи в Ингушетии спасли руки подвергшейся пыткам со сторону опекуна семилетней девочке

Константин Исаев
07:51 05.07.2019
Девочка в последнее время проживала со своей тетей, которая в настоящий момент задержана стражами порядка и дает показания.
Врачи в Ингушетии спасли руки подвергшейся пыткам со сторону опекуна семилетней девочке
© Фото: ingushetia.sledcom.ru

В Ингушетии опекун едва ли не до смерти замучила семилетнюю девочку. К счастью, сейчас кошмар закончился, и ребенок в руках опытных врачей.

От появившегося на просторах Интернета видео подступят слезы даже у самого черствого и равнодушного человека. Семилетняя малышка, на теле которой буквально нет живого места, обнимает врачей после операции.

Эта история повергла в настоящий шок сначала Ингушетию, а затем и всю Россию, после того, как в соцсетях появилось видео о доставленной в больницу Назрани девочке. Все ее тело - одна сплошная рана: следы побоев, ожоги, зарубцевавшиеся порезы - изначально речь и вовсе велась о спасении рук ребенка от ампутации.

По предварительным данным, девочка жила у своей тети, которую уже задержали и проводят дознание. По словам соседей, она всем говорила, что это ее племянница, которая пришла в гости, и старалась скрыть, что девочка живет у нее. Каким образом так долго удавалось скрывать изуверства, при которых ребенок должен был ужасно кричать - выясняет следствие.

Параллельно со срочной операцией по спасению руки, ингушские врачи держали связь с лучшими детскими врачебными центрами страны. Консультировались по поводу срочной доставки Айши в столицу. Но, несмотря на сложность операции, в целом она прошла успешно, и теперь девочку ждет непростой период реабилитации.

«Насчет оценки повреждения нервной ткани - это будет видно потом, в динамике. Сейчас самое главное - обеспечение сосудистого русла. Как говорится, кровь - это река жизни, самое главное, что сейчас у нас кончики пальцев заработали, самое главное - не потерять чувствительность пальцев», - говорит врач Сосудистого центра Республиканской клинической больницы республики Ингушетия Магомед Муцольгов.

Расследование этого вопиющего случая на особый контроль взяли власти республики. Девочке будет оказана вся необходимая помощь для скорейшего выздоровления и возвращения к новой, уже нормальной жизни.

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