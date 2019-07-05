Российские молодые специалисты рассказали о желаемом уровне зарплат

На самые высокие зарплаты среди молодых специалистов в России претендуют работники сферы информационных технологий. Треть из них считают, что могут получать от 50 до 60 тысяч рублей в месяц, сообщает RT со ссылкой на опрос РАНХиГС.

Примерно 20% IT-специалистов согласны трудиться за 40-50 тысяч рублей, четверть – за 30-40. Высокие зарплатные ожидания демонстрируют и сотрудники правоохранительных органов. На 50-60 тысяч рублей в месяц среди них рассчитывают 25%, еще столько же готовы получать 30-40 тысяч рублей.

На оклад от 30 до 40 тысяч в большинстве своем претендуют сотрудники сферы финансов, рекламы и консалтинга. Около 15% среди них готовы согласиться и на зарплату в 20-30 тысяч.

Непритязательными в финансовом вопросе оказались научные сотрудники, работники образования, культуры и медицины. 40% заявили, что рассчитывают на 20-30 тысяч рублей в месяц. Лишь 10% из них надеются получать зарплату на уровне от 40 до 50 тысяч.

В опросе принимали участие жители крупных городов России в возрасте от 18 до 30 лет. Данные приведены на основании ответов более двух тысяч респондентов. Ранее исследование сервиса «Авито» показало, в каких городах страны платят самые высокие зарплаты.