На Украине захотели освоить Арктику
Украинский посол прибыл на архипелаг Шпицберген, чтобы подтвердить планы Киева активизировать сотрудничество с Осло по вопросам Арктического региона.
© Фото: pixabay
Украинский посол в Норвегии Вячеслав Яцюк допустил, что Украина может стать «арктическим игроком». Об этом пишет High North News.
«Украина не участвует в арктической деятельности. Но мы начинаем думать, что страна может стать арктическим игроком», - сказал Яцюк во время визита на архипелаг Шпицберген.
Дипломат также рассказал, что в последние годы Норвегия и Украина укрепили двусторонние связи «как в политике, так и в сфере экономики и гуманитарной помощи». По его словам, активизировать сотрудничество с Норвегией по вопросам Арктики было одной из целей его поездки.