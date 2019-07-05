На Украине захотели освоить Арктику

Украинский посол в Норвегии Вячеслав Яцюк допустил, что Украина может стать «арктическим игроком». Об этом пишет High North News.

«Украина не участвует в арктической деятельности. Но мы начинаем думать, что страна может стать арктическим игроком», - сказал Яцюк во время визита на архипелаг Шпицберген.

Дипломат также рассказал, что в последние годы Норвегия и Украина укрепили двусторонние связи «как в политике, так и в сфере экономики и гуманитарной помощи». По его словам, активизировать сотрудничество с Норвегией по вопросам Арктики было одной из целей его поездки.