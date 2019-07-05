На Багамах рухнул вертолет с миллиардером на борту

На Багамах потерпел крушение вертолет. В результате инцидента погибли семь человек, включая угольного магната и миллиардера Криса Клайна.

Как пишет BNO News, ссылаясь на власти США, крушение воздушного судна произошло рано утром в четверг. Вертолет упал в Атлантический океан рядом с самым северным островом Багам практически сразу после взлета.

На борту воздушного судна находились семь человек, никто их них не выжил.

Крис Клайн погиб накануне своего 62-го дня рождения. Согласно данным Forbes, состояние бизнесмена на момент его смерти составляло около 1,8 миллиарда долларов.