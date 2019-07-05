Компания Илона Маска потеряла спутники

Спутники американской компании SpaceX потеряли траекторию при выходе на орбиту. Об этом в Twitter сообщил астроном Джонатан Макдауэлл.

По данным ученого, восемь из 60 спутников, запущенных в мае в рамках миссии Starlink, могут быть утеряны. Пять из них при этом, возможно, просто остановили для проверки. Остальные 52 спутника готовятся выйти на расчетные орбиты.

Starlink – спутниковая сеть следующего поколения, которую разрабатывает компания Илона Маска, должна обеспечить жителей земли доступом к интернету. Реализация проекта началась 22 февраля 2018 года. Ранее SpaceX заявила, что потеряла связь с тремя запущенными спутниками. Всего в рамках миссии на орбиту высотой 1110-1325 километров планируют вывести 4425 аппаратов, высотой 335-346 километров — 7518.