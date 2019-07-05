СМИ: в Словакии готовят резолюцию об отмене антироссийских санкций

Резолюция о необходимости отмены ограничительных мер в отношении РФ и нормализации отношений с Москвой находится в заключительной стадии подготовки и будет представлена в парламент Словакии до конца августа этого года. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на автора документа - депутата Национального совета Словакии Петера Марчека.

Как рассказал депутат изданию, никто не говорит о необходимости отказаться от сотрудничества с США, Великобританией или другими западными государствами. Однако, по мнению Марчека, нельзя, чтобы Словакия была «в состоянии конфронтации» со страной, с которой у нее прочные культурные, исторические, экономические и «чисто человеческие связи».

В резолюции, которая, по словам народного избранника, находится в финальной стадии подготовки и которую представят до конца лета, есть призыв к отмене антироссийских санкций, которые, «оказывают негативное влияние на экономику не только Словакии, но и других государств членов Евросоюза».

Кроме того, согласно материалу, глава Национального совета Словакии Андрей Данко также выразил надежду, что отмена ограничительных мер в отношении РФ произойдет в скором будущем. По его словам, санкции не выполняют свою задачу.