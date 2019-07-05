Трамп пообещал установить американский флаг на Марсе

Президент США Дональд Трамп, выступая с торжественной речью по случаю Дня независимости у Мемориала Авраама Линкольна, пообещал, что астронавты доберутся до Марса и установят там американский флаг.

«Мы собирается обратно на Луну очень скоро, а вскоре за этим установим американский флаг на Марсе», - приводят слова Трампа РИА Новости.

Ранее стало известно, что американский президент поставил перед NASA задачу, согласно которой американцы к 2024 году должны высадиться на Луне «любой ценой». Трамп фактически возобновил свернутую Бараком Обамой лунную программу. И надеется, что освоение Луны создаст основу для полетов на Марс.