В Минске задержаны подозреваемые по делу об инциденте во время салюта

В Минске задержаны представители компании-поставщика фейерверочных изделий в рамках уголовного дела об инциденте с салютами.

Как говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета Белоруссии, задержанные допустили нарушение порядка работы с фейерверочными изделиями в процессе заряжания салютных установок.

«Они осуществляли механическое воздействие на заряды пиротехники при заряжании мортир, не предусмотренное правилами обращения с ними», - цитирует заявление БЕЛТА.

Ранее глава Министерства здравоохранения Белоруссии Владимир Караник сообщил, что в результате инцидента в Минске один человек погиб, пятеро были госпитализированы. Кроме того, еще три человека самостоятельно обратились в больницы страны из-за полученных травм.

Следователи Белоруссии возбудили уголовное дело по факту инцидента во время праздничного салюта. Согласно предварительной версии следствия, причиной взрывов фейерверков стали некачественные заряды одного из калибров пиротехники.

Ранее в Сети появилось видео взрыва, который произошел во время салюта в Минске в ходе торжеств по случаю 75-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. На кадрах видно, как вечернее небо озаряют вспышки праздничных фейерверков, но в какой-то момент радостная картина омрачается большим облаком густого черного дыма.