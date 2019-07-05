В РЖД показали новые плацкартные вагоны без «боковушек»

Федеральная пассажирская компания представила концепт нового плацкартного вагона, основной особенностью которого является отсутствие боковых полок.

© АО Вагонреммаш, РИА Новости

Спальные места в вагоне, по традиции расположены друг напротив друга. Зато их длина увеличена на 17,5 см, сообщают РИА Новости. В обновленных плацкартных вагонах будет всего 40 мест, в отличие от сегодняшних 54. Каждое место оборудовано индивидуальным освещением, розеткой и USB-портом. На данный момент компания выясняет, насколько представленный концепт будет интересен пассажирам.

© АО Вагонреммаш, РИА Новости

Ранее, в Москве показали новые вагоны-купе, в которых есть душ, холодильник, сейф и микроволновая печь. В вагонах, нижние полки в сложенном состоянии напоминают диван с подголовниками, за которыми и размещены сейфы с электронными замками. Путешественники смогут принять душ, а так же хранить продукты в холодильниках или разогревать в микроволновке. Помимо всего прочего, пассажиры смогут самостоятельно выставить комфортную для них температуру в купе.