Российский Су-27 перехватил самолет-разведчик США над Черным морем

Истребитель Су-27 из дежурных сил ПВО Южного военного округа перехватил американский самолет-разведчик Р-8А Poseidon, который летел над нейтральными водами Черного моря и приближался к границе РФ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа», - сообщили в военном ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту, идентифицировал его как американский самолет-разведчик Р-8А Poseidon, который сразу же изменил направление полета от государственной границы РФ.

При этом Су-27 соблюдал международные правила использования воздушного пространства и после выполнения поставленной задачи вернулся на аэродром базирования.

Ранее сообщалось, что более 20 летательных аппаратов вели разведку у гра

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