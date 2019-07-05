Планетарный сбой: в работе Google зафиксированы неполадки
Пользователи жалуются на проблемы с авторизацией - 52%, а также при выполнении поиска - 46%.
© Фото: Christoph Hardt Geisler-Fotopres, Globallookpress
В работе поисковой системы Google зафиксирован сбой. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector. Неполадки были зафиксированы с четверга, 4 июля.
«В работе Google наблюдаются проблемы с 20:21 по времени EDT (03:21 5 июля по Москве - прим. ред.)», - говорится в публикации.
Технические неполадки в работе сервиса наблюдаются на территории США, Японии и странах Латинской Америки.
В частности, пользователи жалуются на проблемы с авторизацией - 52%, а также при выполнении поиска - 46%.