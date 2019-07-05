Военная биолаборатория начала работу в зоне паводка в Иркутской области

Мобильная биологическая лаборатория выявления опасных инфекционных заболеваний 48 Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ прибыла в зону паводка в город Тулун Иркутской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Мобильная лаборатория прибыла из Москвы в Тулун для проведения биологических анализов, проб на определение в них возбудителей особо опасных и опасных заболеваний, а также будет выполнять задачи по отбору проб биологического материала, почвы, в местах уничтожения павших животных», - говорится в сообщении.

Отмечается, что военнослужащие будут выполнять задачи в круглосуточном режиме, а экипаж лаборатории был увеличен в два раза, до шести человек.

Напомним, в конце июня после нескольких дней проливных дождей в Иркутской области вышли из берегов сразу несколько рек, что привело к наводнению. Тысячи домов оказались смыты и унесены к единственному мосту через реку Ию. Спасатели ввели режим ЧС в Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском районах региона.

На данный момент в регионе подтопленными остаются около 3,5 тысячи жилых домов в 31 населенном пункте. Ущерб от паводка, по предварительным данным, оценивается в 29 миллиардов рублей.

В результате наводнения погибли 20 человек. В больницах находятся 313 пострадавших, среди которых 57 детей.

В район чрезвычайной ситуации направлено около тысячи военнослужащих, порядка 300 единиц военной и специальной техники, самолет Ан-12 и два вертолета Ми-8. Они участвуют в расчистке подтопленных районов, ведут мониторинг биологической обстановки, оказывают медпомощь и эвакуируют пострадавших. Специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты из Забайкальского края и Бурятии проведут дезинфекцию домов и подворий и займутся откачкой воды из затопленных домов. Воздушную разведку в зоне ЧС ведут два расчета беспилотников.