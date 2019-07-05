Власти Иркутской области выплатят дополнительные компенсации пострадавшим от паводка

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко подписал указ, согласно которому некоторым категориям граждан, пострадавших от паводка, будут назначены дополнительные выплаты из регионального бюджета.

В первую очередь этот указ коснется владельцев подсобных хозяйств, садовых и огородных участков. На компенсации можно надеяться владельцам, потерявшим домашний скот или урожай в период наводнения.

«В связи с тяжёлыми последствиями паводка в Иркутской области мною принято решение о предоставлении отдельных мер социальной поддержки пострадавшим гражданам, осуществляющим ведение садоводства и огородничества, личного подсобного хозяйства, а также осуществляющим выращивание сельскохозяйственных культур и содержание домашних животных и птицы», - сказал глава региона Сергей Левченко.

Подписанный губернатором указ определяет размер выплат вследствие гибели посевов, сельскохозяйственных животных и птиц. За 1 сотку предусмотрена компенсация 4,5 тысячи рублей, но не более 45 тысяч рублей. При утере коровы хозяину выплатят 50 тысяч рублей и 25 тысяч рублей за молодняк крупного рогатого скота. За гибель свиней, овец и коз предусмотрена выплата в размере 5 тысяч рублей, но не более 25 тысяч рублей. За кроликов и домашних птиц можно получить по 200 рублей, но не более 2 тысяч рублей.

«Эти средства позволят людям приобрести овощи и картофель, восстановить домашнее поголовье. Поручаю Правительству до 1 августа разработать порядок предоставления выплат», - сообщил губернатор Иркутской области.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал указ об исполнении поручений по ликвидации последствий паводка в Иркутской области.