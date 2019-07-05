Водитель сбил двух пешеходов на Киевском шоссе в Москве

В Москве на 67-м километре Киевского шоссе водитель легкового автомобиля сбил двух пешеходов. Информацию об инциденте подтвердили в пресс-службе управления ГИБДД по городу.

Кадры с места происшествия публикует «Звезда». На видео показана работа сотрудников спецслужб. По словам водителя, который находился за рулем автомобиля, авария произошла за считаные секунды.

«Я ничего не мог сделать, только нажать на тормоза. К сожалению, у меня не было никаких шансов. Я их не видел, они так быстро выбежали», - сказал он.

Также известно, что в результате ДТП один человек погиб, а другой пешеход получил ранения. Все обстоятельства аварии в настоящее время выясняются.