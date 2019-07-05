Астрономы определили «отправителя» загадочных сигналов из космоса

Космический радиовсплеск удалось поймать исследователям обсерватории Оуэнс-Вэлли из Калифорнийского технологического института (OVRO). При этом ученые смогли установить место его происхождения.

Статья об открытии была опубликована на сайте института. В ней уточняется, что быстрые радиовсплески (FRB) - одним из наиболее загадочных и мощных явлений в космосе. При этом такие всплески очень яркие и длятся миллисекунды. К настоящему времени их было зафиксировано уже 80 штук, однако до сих пор неизвестны причины их возникновения.

Новый сигнал был разовым. Он получил обозначение FRB 190523. К работе присоединились также сотрудники обсерватории Кека на Гавайях: исследователи установили, что сигнал родился в галактике, которая расположена на расстоянии почти восьми миллиардов световых лет от нас.

Теперь исследователям предстоит идентифицировать галактики, из которых идут такие радиовсплески.